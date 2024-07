Sparatoria con ferito arrestato 53enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 2 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di unritenuto presunto responsabile del tentato omicidio avvenuto nei pressi di una pescheria di Torricella località Monacizzo. Nella mattinata di ieri, il Commissariato di Manduria ha ricevuto la segnalazione che presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio era giunto un uomo con un proiettile nell’avambraccio destro, identificato in un tarantino di 31 anni, pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti. Secondo quanto raccontato, la vittima sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nelle campagne tra Lizzano e Pulsano. Il racconto del soggetto non è parso convincente agli investigatori tanto che, all’atto delle dimissioni, è stato deall’Autorità Giudiziaria perché ritenuto presunto responsabile del reato di favoreggiamento.