Sciame sismico nei Campi Flegrei | quattro scosse in rapida successione

(Di martedì 2 luglio 2024) Oggi, martedì 2 luglio, unoha colpito ia partire dalle 15.09. La prima scossa ha avuto una magnitudo di 2.9, seguita a pochi secondi di distanza da una seconda di 2.7. Entrambe lesono state particolarmente forti e sono state avvertite distintamente anche a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Una terza scossa ha raggiunto una magnitudo di 2.8, seguita da una quarta di 2.5. L’epicentro di tutte leè stato localizzato in mare, nello specchio d’acqua antistante Bagnoli e via Dazio, Pozzuoli. Diverse segnalazioni sono arrivate da tutta l’area occidentale di Napoli, precedute da un forte boato. Fortunatamente, al momento non si registrano danni o feriti. La notizia ha generato un numeroso tam tam in Rete, con segnalazioni da Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e i quartieri di Soccavo e Pianura.