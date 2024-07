Salute digitale | al via una nuova laurea dell’Università

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Pisa, 2 luglio 2024 – All’Università di Pisa l’informatica incontra lo sport, lae il wellness: nasce così un corso dimagistrale unico e specifico nel panorama italiano: “Informatics for Digital Health”. “Laè il prossimo futuro – dice il professore Giuseppe Prencipe del dipartimento di Informaticadi Pisa – un futuro che passerà dalla progettazione di applicazioni e piattaforme software capaci, ad esempio, di creare terapie personalizzate, progettare nuovi farmaci, gestire al meglio l’accesso agli esami clinici, ma anche assistere i pazienti da remoto o monitorare le prestazioni degli atleti. Si tratterà di realizzare piattaforme sicure, interoperabili e intelligenti in grado di gestire ed estrarre informazioni da una mole enorme ed eterogenea di dati prodotta da cittadini-pazienti-assistiti in linea con quanto previsto dalla Agenzia Nazionale dellaistituita nel 2023”.