Pisa emergenza abitativa | la Cgil presenta il questionario

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - Ladiha lanciato un nuovorivolto a residenti e fuori sede per affrontare il tema della tutela del diritto all’abitare. Silvia Vezzosi, segretaria della, hato l'iniziativa sottolineando l'importanza del diritto alla casa come diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, al pari del diritto al lavoro. "Come- ha dichiarato Vezzosi -, poniamo da sempre al primo posto del nostro agire sindacale il contrasto alla povertà. Pensiamo che la lotta alle diseguaglianze passi anche dalla promozione della giustizia sociale e un aspetto fondamentale di questo sia garantire il diritto all’abitare. Diritto bistratto e dimenticato, ma anche oltraggiato, sia a livello politico cittadino che a livello nazionale".