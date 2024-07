Pastorale del lavoro a Fulvio Barni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Il vescovo Giovanni Nerbini ha nominato(foto) nuovo direttore dell’Ufficio disociale e deldella diocesi di Prato. Ventiquattro anni, laureato in Scienze politiche, sta conseguendo la laurea magistrale in Politica, istituzioni e mercato all’Università di Firenze ed è tra i più giovani in Italia a ricoprire questo incarico.è della parrocchia di San Paolo, dove segue il gruppo giovanile, ed è impegnato nei temi del sociale con il Progetto Policoro. Insieme al direttore è stata rinnovata l’equipe diocesana, composta da: Lorenzo Vacirca, Gabriele Agati, Benedetto Mucci, Sara Paulli, Francesco Spinelli, Maria Laura Cheli e Ester Macrì.sostituisce Michele Del Campo, nominato alla guida dell’Ufficio dal vescovo Agostinelli e poi confermato dal vescovo Nerbini.