Osimhen il Napoli apre allo sconto | ADL non scenderà sotto questa cifra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Continua a tenere banco il futuro di Victor: al momento, nessun club ancora non si è fatto avanti per pagare per intero l’importo della clausola rescissoria. Quale sarà il futuro di Victor? L’attaccante delè da tempo al centro di diversi rumors, con la decisione di lasciare il club azzurro che ormai è nota da tempo. Mancano però dettagli in merito a quella che può essere la possibile destinazione del nigeriano, che spera in una chiamata della Premier League. Dall’Inghilterra, però, non ci sono segnali concreti, motivo per cui c’è ancora tanto da scoprire in queste settimane in merito alle sorti dell’ex bomber del Lille e del Wolfsburg. Ciò che sembra fuori discussione è la presenza della clausola rescissoria presente nel contratto prolungato lo scorso dicembre, pari a 130 milioni di euro circa.