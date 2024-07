Napoli pace fatta con Di Lorenzo I retroscena e il piano tattico di Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - Dagli Europei è uscito con le ossa rotte così come l'intera Italia, ma per Giovanni Diparadossalmente proprio ora, a livello di club, potrebbe arrivare la schiarita. Merito innanzitutto della lunga e certosina opera diplomatica avviata nelle scorse settimane da Antonioe Giovanni Manna nei confronti di Mario Giuffredi, l'agente del terzino affrontato invece in maniera più dura e diretta da Aurelio De Laurentiis. Questa sorta di dualismo tra i 'poliziotti buoni e quelli cattivi', associato forse a qualche riflessionein prima persona alla luce delle proprie recenti prestazioni, oltre al veto assoluto di approdare alla Juventus, ha condotto alla schiarita degli ultimi giorni, quella che a meno di altri ribaltoni farà di Dil'anello di congiunzione tra ilche è stato, quello dello scudetto prima e del disastroso anno successivo poi, e quello che sarà, targato, a sua volta grande artefice della sempre più probabile permanenza del capitano.