Monitoraggio della qualità dell’aria | conferenza a Santa Maria Capua Vetere

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambitoserie di approfondimenti sull’inquinamento atmosferico che l’Agenzia sta realizzando in molteplici aree del territorio regionale, lo scorso 19 giugno è stata avviata, in collaborazione con l’amministrazione comunale, una campagna straordinaria di(Caserta). Mercoledì 3 luglio 2024 alle ore 12 verranno illustrati i primi risultati, in via Achille Grandi 36, presso la scuola statale ‘’Raffaele Perla’’, dove è stato collocato un laboratorio mobile in grado di monitorare con frequenza oraria un set di inquinanti che comprende ossidi di azoto, polveri sottili PM10 e PM2.5, ozono, benzene, toluene, xilene, monossido di carbonio. Parteciperanno il direttore generale Arpac, Stefano Sorvino, il sindaco di, Antonio Mirra, e il dirigenteUOArpac, Piero Cau.