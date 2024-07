Mauro Santopietro l’attore dello spot della pesca Esselunga condannato | parcheggiò l’auto in divieto di sosta causando la morte di un motociclista

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 luglio 2024)per aver causatodi un uomo, noto attoreserie Un Posto al Sole e protagonista nellopubblicitariodi, ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni per l’incidente mortale avvenuto nel 2022. Il 28 settembre, unsi è scontrato con la macchina di, parcheggiata indi. In aggiunta,non potrà guidare per un anno, con la patente sospesa a partire dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva, tra due settimane. Quel giorno, la macchina delera parcheggiata in via Aurelia Antica, vicino a uno degli ingressi di Villa Pamphilj. La vittima, Riccardo Fortuna, un imprenditore di 58 anni, perse la vita nell’incidente.