Lo strano fenomeno delle lettere apparse in cielo Cosa sono e da dove arrivano

(Di martedì 2 luglio 2024)nel. Una missione della Nasa ha svelato un piccolo mistero che da tempo illuminava i cieli. Ilformazioni luminose a forma di X e C osservate nella ionosfera dalla missione NASA Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD) ha suscitato un interesse a livello globale. Le osservazioni, condotte dal Goddard Space Flight Center della NASA, hanno rivelato che queste strutture luminoselegate ai movimenti dell’atmosfera inferiore, che si trova tra i 60 e i 1.000 km di distanza dalla superficie terrestre. Questo livello dell’atmosfera è noto per essere la sedeaurore boreali e australi. Per quanto possa essere affascinante però la loro origine non è affatto aliena.Leggi anche: Satellite russo va in frantumi: centinaia di detriti pericolosi OrigineFormazioni a X e C Le strutture a X, già osservate in passato,state avvistate in un contesto nuovo durante la missione GOLD.