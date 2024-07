Le verdure conquistano il web | ecco la top ten delle più citate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) - Un popolo di veg lover esprime la propria passione a suon di emoji, # e scatti super appetizing: una ricerca Orogel svela gli ortaggi più amati e menzionati sul web, alimenti che, oltre a essere salutari, oggi sono anche percepiti come gustosi. Valutati pratici e veloci quelli sottozero, sempre più presenti nei freezer degli italiani. Cesena, 2 luglio 2024 – Lontane ormai dall'essere considerate salutari ma tristi, leoggi spopolano sul web. Non più solo portatrici sane di benessere, ma gustose, versatili, colorate, belle da vedere e da mangiare. Orogel, specialista degli ortaggi surgelati, ha indagato quanto e come se ne parla online, effettuando fra aprile e giugno un monitoraggio, attraverso lo strumento di social listening Talkwalker, principalmente su Instagram (48,8%conversazioni analizzate) e sui blog (47,9%).