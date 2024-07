Juve mediana al massimo Ora Thuram-Koopmeiners Milan più forte su Rabiot

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Spunta anche la Lazio per Gudmundsson, obiettivo dell’Inter dopo gli arrivi di Taremi e Zielinski, in attesa delle visite mediche del portiere Josep Martinez: avrebbero potuto essere oggi, sono slittate causa accordi ancora da limare per un affare comunque chiuso, per 13,5 milioni più 2 di bonus al Genoa. Su Gudmundsson, ieri, prime mosse biancocelesti per comprendere le possibilità di arrivare all’islandese che gradirebbe, invece, i nerazzurri. I campioni d’Italia, però, prima devono cedere Arnautovic e Correa che percepiscono 3,5 milioni di ingaggio: a tal proposito, un intermediario sonda eventuali proposte dall’Arabia Saudita. Nell’agenda nerazzurra poi, dopo i saluti ufficiali a Cuadrado, Audero, Klaassen, Sensi e Sanchez, l’incontro con l’entourage di Dumfries previsto nei prossimi giorni: l’olandese, impegnato agli Europei, è in scadenza nel 2025.