Inferno Purgatorio e Paradiso | #IoLaButtoLì 2024 trasforma la lotta al littering in un irriverente viaggio dantesco

(Di martedì 2 luglio 2024) Torna oggi con un approccio ancora più creativo e originale la campagna anti, promossa da Save the Planet e JTI Italia e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Con la partecipazione dei volti storici di Casa Surace, l'edizionetrae ispirazione dalla celebre opera di Dante Alighieri, la Divina Commedia, per sensibilizzare il pubblico al corretto smaltimento dei piccoli rifiuti in modo divertente e scanzonato. L'edizionediè strutturata attorno alla parodia dei tre regni ultraterreni descritti dal sommo poeta:diventano quindi i tre setting per parlare di sostenibilità attraverso le voci dei personaggi più noti dell'opera come Virgilio, San Pietro e ovviamente Dante.