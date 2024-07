Il passaggio della rete fissa TIM al consorzio guidato da KKR

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 2 luglio 2024) Si parte dal cambio di sede, con lo storico indirizzo romano di Corso d’Italia 41 che diventerà lo spazio che dovrebbe ospitare la nuova sede dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Ma questo è solamente un aspetto geografico figlio dell’avvenutodi TIM (per quel che riguarda lache fa parte del ramo d’azienda chiamato NetCo) aldall’operatore internazionale americano KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.). Perché quel che un tempo era un vero e proprio monopolio in Italia, un tempo chiamata SIP, con il passare del tempo ha perso quote di mercato anche per via dei nuovi operatori e gestori che hanno azzerato quel paradigma univoco nel nostro Paese. LEGGI ANCHE > TIM, da monopolistatelefonica italiana a “senza” L’accordo TIM-KKR aveva già ricevuto la benedizione (a mo’ di via libera) da parte dell’attuale governo italiano.