I campioni di stile di Wimbledon 2024

(Di martedì 2 luglio 2024) Fino al prossimo 14 luglio, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su. Il torneo di tennis più prestigioso e antico al mondo — giunto alla sua 137esima edizione — rappresenta la terza prova stagionale dello Slam e vede tra i suoi protagonisti Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo. Ad attirare l’attenzione di appassionati e curiosi non sono però soltanto i giocatori in campo, ma anche gli ospiti eccellenti, con i loro look ricercati. Un legame millenario, quello tra tennis e moda affonda le sue radici nell’epoca vittoriana, quando lo sport divenne popolare tra l’élite, successivamente trovando nelle giornate diil palcoscenico ideale per unocapace di fondere eleganza e comfort. Se infatti si può affermare che la maison del lusso abbiano negli anni influito sull’abbigliamento dei giocatori — che secondo regolamento deve essere total white — è altresì vero che il tennis (o tenniscore, come ribattezzato dopo il successo di Challengers) continui ad avere un forte impatto sul modo di fare moda.