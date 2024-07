Guerra delle vongole Festival senza civitanovesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) A un passo dalla, ma non c’entra – come era avvenuto in passato – il braccio di ferro tra la flotta civitanovese e quella anconetana sui confini di pesca dei compartimenti marittimi. Stavolta ad accendere la miccia è ildella Vongola, che si terrà al Varco sul mare e che al momento suona esattamente come un vero e proprio schiaffo in faccia agli equipaggi locali, esclusi da un evento che promuoverà soltanto il prodotto dorico. È infatti previsto che tutte le degustazioni offerte a chi parteciperà siano condite dalleprovenienti dal consorzio Co.Ge.Vo di Ancona, con tanto di promozione nel volantino pubblicitario di un ristorante di Porto Recanati. L’iniziativa si svolgerà dal 5 al 7 luglio, organizzata dal Consorzio per la gestione della pescadel compartimento di Ancona, a cui il Comune di Civitanova ha concesso il patrocino, e con l’apertura dei lavori affidata all’assessore alla pesca comunale, Francesco Caldaroni, che è anche un marittimo civitanovese.