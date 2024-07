Gli Usa aumentano il grado di protezione delle proprie basi in Europa | attivato lo stato di allerta Charlie – Cos’è

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Leamericane inattivano lodi“, il secondo per quanto riguarda il livello di. Tra le strutture alle quali èincrementato lodi, anche la guarnigione dell’esercito americano a Stoccarda (Germania), dove ha sede il Useucom, il comando europeo degli Stati Uniti. Uno status, “”, che, secondo l’esercito statunitense si applica “quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano una probabile qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture”. La decisione americana è giustificata con un aumento della tensione e della minaccia terroristica, come riferito alla Cnn da un dirigente Usa di stanza inche ha dichiarato che un livello di minaccia così alto non si vedeva da almeno 10 anni.