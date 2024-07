Francia Macron e sinistra alla conta finale Marine Le Pen | Siamo pronti a governare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Sarebbero circa 190, secondo i dati di Le Monde, i candidati arrivati terzi al primo turno che allo stato attuale hanno deciso di ritirarsi in vista del ballottaggio delle elezioni legislative inprevisto per domenica. In particolare, si tratterebbe di 123 candidati dellae 64 del campo presidenziale. Marginali durante le elezioni legislative del 2022, quando erano stati meno di una decina, per domenica sono dunque ancora possibili sulla carta fino a 306 triangolari e un quadrangolare, fa notare Le Monde sottolineando come questo sia legato all’alta affluenza alle urne. Il termine per confermare le candidature in vista del voto del 7 luglio scade oggi alle 18. Chi si ritira, chi resta, chi fa distinguo: il fronte anti RassemblementAnche secondo Le Figaro la maggioranza dei candidati che si sono ritirati erano scesi in campo con il Nouveau Front Populaire (Nfp).