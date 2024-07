DAZN Goal Pass è ufficiale | 3 partite di Serie A ad un prezzo ridotto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) Alla fine dello scorso mese si sono fatte insistenti le voci secondo cuiavrebbe lanciato un nuovo abbonamento “” dedicato agli apionati di calcio da affiancare a quello tradizionale e in queste ore è arrivato l’annuncio. Ricordiamo chesi è aggiudicata per i prossimi 5 anni i diritti in via esclusiva per tutti gli incontri dellaA di calcio e, così com’è già avvenuto fino ad oggi, gli utenti potranno scegliere di abbonarsi al piano che consente di guardare per ogni giornata di campionato tutti i 10 match (il costo varia a seconda del tipo di abbonamento, con prezzi a partire da 34,99 euro al mese). }); Da oggi è possibile scegliere anche il nuovo piano, con contenuti inclusi ridotti e un canone decisamente meno costoso.