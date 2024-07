Calciomercato Milan Giovanni Sartori sicuro | Joshua Zirkzee non giocherà nel…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 luglio 2024), il direttore tecnico del Bolognaandrà via al 99,9%. Ecco il motivolascerà il Bologna. Questa, però, è un’arma a doppio taglio per il. Sì, perché negli ultimi giorni il Manchester United ha messo la freccia per l’attaccante olandese, tanto che adesso il club inglese sembra aver superato il Diavolo. L’affare che avrebbe dovuto portare il nove rossoblù ao, sponda rossonera, ha, infatti, subito un brusco rallentamento a causa delle alte commissioni imposte dall’agente Kia Joorabchian, che non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto dei 15 milioni di euro. Ecco che allora la dirigenza rossonera non vuole cedere alle pretese del noto procuratore. L’affare si è così arenato, anche se non in maniera definitiva.