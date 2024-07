Basket | al via la seconda giornata NBA a Sant’Anastasia

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 2 luglio 2024)– Prende il via oggi ladell’International Camp che si svolge anella palestra dell’IC D’Assisi-Nicola Amore in via Verdi. Sui due campi di gioco, allestiti uno all’interno e l’altro all’esterno, scenderanno i 35 atleti della Fortitudoguidati dai coach americani Horussein e Jesper. Da domani, e per tre giorni, altri due allenatori di prestigiosi club NBA si alterneranno sul manto rosso. Immancabile la presenza del direttore e fondatore della Fortitudo Orange Ciro Curcio. “Per la prima volta abbiamo voluto organizzare il College NBA qui in casa nostra – dichiara Curcio. L’entusiasmo degli atleti, la fiducia che ci dimostrano le famiglie ci ripagano degli enormi sforzi che sosteniamo per organizzare eventi di questa portata” sottolinea ancora il presidente degli Orange.