Ascoli ore decisive per la vendita Le parti adesso cercano l’intesa

(Di martedì 2 luglio 2024) Ore di trepidante attesa per il futuro dell’. La piazza resta col fiato sospeso per cercare di capire se la cordata guidata da Metalcoat e composta da alcune aziende locali, tra l’altro con la presenza di supporto anche dell’ex patron Francesco Bellini, riuscirà a completare nel più breve tempo possibile il tanto annunciato passaggio di quote attualmente detenute dal proprietario Massimo Pulcinelli ai nuovi acquirenti. L’imminente stagione calcistica è praticamente iniziata con l’arrivo del mese di luglio che ci accompagnerà verso il raduno previsto per lunedì 15 e il contestuale allestimento del nuovo organico. Proprio nelle ultime caldissime giornate si è cercato di trovare in tempi celeri la chiusura del cerchio per poi favorire lo sviluppo di tutto il percorso di ristrutturazione della storica società di corso Vittorio.