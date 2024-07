Allevamenti dalla Regione oltre 800mila euro per i programmi genetici 2024

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) FIRENZE – Rappresentano l’86,63 per cento della spesa massima ammissibile. Sono le risorse stanziate per ilgiunta regionale a favore della raccolta dati che i tecnici di Arat (Associazione regionale allevatori della Toscana) effettuano neglidei capi iscritti ai Libri genealogici, per realizzare: un totale di 805.160(249.280di fondi regionali e 555.880statali). Il programma di raccolta dati negli, che si svolge in ottica di continuità con gli anni passati, è funzionale aidi selezione o conservazione/mantenimento delle razze bovine, suine, ovine e caprine tramite il miglioramento riproduttori, e contribuisce a preservare o migliorare le caratteristiche delle razza allevate così da avere animali più efficienti e resistenti, con migliori condizioni di salute e mantenere le razze autoctone.