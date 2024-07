aBC…T il Festival del Cinema e Televisione di Benevento lettera per lettera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiSi è conclusa domenica l’ottava edizione del BCT, ildele delladi. Una kermesse ricca di ospiti e di spunti, tali da poterlo passare in rassegna in ordine alfabetico. A come ART DIRECTOR– Ebbene si, il direttore artistico merita l’inglesismo. Il suonazionale è sempre più internazionale. Il bis turco (dopo Can Yaman quest’anno Furkan Palali) garanzia di pubblico e mamme impazzite, la ciliegina sulla torta Pedro Alonso ma la panna si ‘smonta’ per un impegno improrogabile dell’attore spagnolo. Ma la direzione è quella e nei prossimi anni ne vedremo delle belle. Parola del direttore. B come BELEN- La più attesa, la più bella. Arriva in un periodo non facile della sua vita ma annuncia che da settembre si torna in video da protagonista.