Wimbledon | tra total white e fragole | le tradizioni del torneo di tennis

(Di lunedì 1 luglio 2024) È iniziata oggi la terza prova dello Slam È partita oggi la terza prova dello Slam di. Ilpiù blasonato e prestigioso del mondo comincia con Jannik Sinner numero uno al mondo e favorito per la vittoria finale. Racchette e diritti a parteè forse ilpiù sacro di tutti. A partire pr il dress code. Tutti possono indossare o meglio devono completi bianchi. Ilè il dress code obbligatorio. Una tradizione nata nel 1877 con la prima edizione del. In quell’anno isoci dell’All England Lawnand Croquet Club organizzarono il primodi. La terza prova Slam è all’insegna dell’eleganza e del lusso. Il bianco non è un colore volontario ma è obbligatorio, pensa multe e richiami.