Wimbledon 2024 Martina Trevisan cede in due set a Madison Keys

(Di lunedì 1 luglio 2024)esce di scena nel primo turno del torneo di singolare femminile di: l’azzurrain due set alla numero 12 del seeding, la statunitense, la quale si impone per 6-4 7-6 (4) in un’ora e 47 minuti ed affronterà mercoledì la cinese Wang Yafan. Nel primo set l’azzurra salva due palle break in apertura, poi ne sciupa una nel secondo game. I ruoli si invertono tra quinto e sesto game, ma il risultato non cambia:prima cancella un break point, poi non ne sfrutta due. L’azzurra, però, nel settimo game si fa rimontare dal 40-15, perde quattro punti consecutivi ed ai vantaggila battuta., senza conre occasioni di rientro, tiene i due seguenti turni al servizio e chiude sul 6-4 dopo 49 minuti al secondo set point.