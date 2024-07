Wimbledon 2024 Day 1 | Sinner e Berrettini si danno appuntamento al 2turno Paolini si sblocca sui prati londinesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Buona la prima, seppur con qualche patema d’animo, per Jannikin questo lunedì che ha aperto l’edizionedi, terzo Slam della stagione tennistica. La testa di serie numero uno del tabellone sul N°1 Court dell’All England Club ha avuto la meglio in quattro set sul tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 6-3 al termine di una partita che si è complicata dall’inizio del terzo parziale in poi, ma in cui il classe ’01 di Sesto Pusteria è stato bravo a trovare l’allungo decisivo nel quarto set. “Sono felice, non è stato un incontro facile contro un avversario che ha giocato a un buon livello – ha dichiarato l’azzurro a caldo nell’intervista post-match -. Una sfida che mi è servita per entrare nel torneo, ora dovrò alzare il livello in vista del secondo turno.