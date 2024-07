VIDEO – Ex Milan Mario Balotelli cade ancora e questa volta non si rialza…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ennesima figuraccia per l’ex: nelche ha fatto il giro dei social l’attaccante italiano non si regge in piedi Why always me. Perchè sempre io. La storica esultanza diai tempi del Manchester City è un po’ il riassunto della sua vita. Da prodigio del calcio italiano a meteora, un talento infinito che ha dovuto fare i conti con una mentalità non da professionista. Perchè in fondo la differenza tra un grande campione e uno qualunque spesso la fa la testa. L’ultima figuraccia dell’exè arrivata poche sere fa, quando un tifoso l’ha ripreso completamente ubriaco al termine di una serata. NelSupernon si regge in piede, barcolla erovinosamente a terra, senza più avere le forze di rialzarsi.