Una storia cominciata negli anni Cinquanta Dai terreni agricoli alla quotazione in Borsa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) LAdi Zignago Vetro è piena di fascino. È nel secondo dopoguerra che, su iniziativa di Gaetano Marzotto, una vasta estensione diincolti, a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, viene convertita alle produzioni agroindustriali, che hanno poi dato ampio impulso alle prime produzioni di contenitori in vetro. Il Conte Marzotto voleva trasformare radicalmente la qualità del lavoro agricolo, con la meccanizzazione dei mezzi di produzione e l’istruzione professionale. Già sul finire degliSettanta la vetreria aveva impostato una diversificazione dei prodotti, per riuscire a servire i mercati dell’alimentare, delle bevande, della cosmetica e della farmaceutica. Nel 1987 la società amplia la sua capacità con l’acquisizione di uno stabilimento ad Empoli, che produceva bottiglie per vini e per oli d’oliva in vetro colorato.