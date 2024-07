Syncronia nasce una nuova realtà nel marketing audivisivo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si chiamaCreative Studio ed è unadi zecca che si occuperà di soluzioni innovative nel mercato dell’intrattenimento. Perché? Facile: perché questa società è in grado sincronizzare talenti e idee per creare esperienze su misura. E segue, passo passo, ogni fase di promozione di prodotti legati all’entertainment. E come dice il nome, sono tanti i settori che in maniera sincronica dialogano fra loro. Quello Creative, ovvero la fantasia al potere, è guidato dall’agenzia Ottoemezzo di Edoardo Massieri. A loro spetta il compito di realizzare poster, allestimenti, trailer, spot televisivi e radiofonici. Il settore Editorial è quello delle parole ed è curato Luca Liguori. Di questa squadra fanno parte La Scimmia pensa, CinemaSerieTv e Screenworld, tre community verticali con oltre 3 milioni di follower a target cinefilo.