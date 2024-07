Storia di Daniele ricercatore giramondo | La verità è che l’accademia è un sistema classista in Italia come all’estero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Continuare a studiare filosofia, in più luoghi possibili e nonostante gli sforzi che comporta. È questo proposito a guidare le scelte diBruno Garancini, che dopo gli studi in Spagna e in Svizzera, ha fatto ricerca in Cina, Inghilterra, Austria. E che per lavoro dovrà probabilmente spostarsi ancora. Forse per tutta la vita. Eppure, racconta a ilfattoquotidiano.it, l’incertezza è anche sinonimo di libertà: “Per il prossimo periodo di ricerca ho già inviato altre 12 domande, nel 2025 potrei essere in Islanda, in Inghilterra, in Germania, in Giappone fa paura, ma è anche entusiasmante”. Dopo la laurea triennale all’Università Statale di Milano,decide di lasciare l’: “Avevo sentito di un master a Barcellona in Filosofia analitica, e mi sono trasferito.