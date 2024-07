Spalletti non si dimette la profezia di Gentile un anno dopo | restano al loro posto per fallire ancora

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il calcio italiano non cambia mai. Chi sbaglia non paga, resta al suo, ottiene riconferme e fiducia. Le dimissioni di Lucianonon sono arrivate, nonostante un’umiliante eliminazione da Euro 2024. Gravina lo ha riconfermato CT dell’Italia in previsione dei Mondiali del 2026. L’Italia non si qualifica ai Mondiali da 2 edizioni e rischia seriamente di vedere anche i prossimi dal divano di casa. Ma nessuno prende il problema di petto. Fiducia e tempo sono le chiavi. Ma il calcio italiano non cambia mai. Le parole di Claudio, pronunciate lo scorso agosto a 17 anni dall’ultima partita alla guida di una Nazionale Italiana, suonano oggi come una. Mondo La grande impresa di-Gravina: mettere tutti d'accordo, da Nord a Sud, di destra e di sinistra I CT chealnonostante i fallimenti “Il calcio italiano è malato.