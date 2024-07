Sostenibilità e qualità la rigenerazione territoriale parte dalla cultura | nasce il festival BUSSOLA

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) - A Torino il 4 e 5 luglio due giornate immersive a cura di Hangar Piemonte con talk, panel e tavole rotonde per un evento dedicato all'incontro, dialogo e confronto operativo TORINO 1 luglio 2024 - Giovedì 4 e venerdì 5 luglio a Torino, presso la Reggia della Venaria Reale, si terrà la prima edizione di: due giorni di riflessione, confronto e networking per chi opera in campole. L'iniziativa è promossa da Hangar Piemonte, l'agenzia per le trasformazioni, econ l'intento di far uscire arte edall'emarginazione, favorendo una maggiore integrazione di questi settori nella società civile attraverso la costruzione di relazioni strategiche tra i vari comparti che tengano insieme gli aspetti sociali, artistici, imprenditoriali e di sviluppo.