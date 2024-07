Sarà a Gromo quest’anno l’arrivo delle ‘auto storiche’ con l’ACI storico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sul calendario degli eventi di rilievo regionale e oltre c’è una manifestazione che di volta in volta conosce un crescente successo, sia di partecipazione che di gradimento da parte di quanti la animano. Si tratta del raduno ‘Ruote nella Storia’, organizzato daldi Bergamo e giunto alla quarta edizione.si è puntato su un itinerario che porterà le ‘gloriose’ vetture d’epoca in montagna, precisamente a, nell’alta Valle Seriana, un paese ricco di storia, arte, natura, panorami straordinari. L’appuntamento si terrà domenica 29 settembre: la macchina degli addetti ai lavori è già all’opera e in questo mese di luglio – il 20 – si apriranno le iscrizioni (all’AC stanno però già arrivando richieste su questa sfilata epocale).