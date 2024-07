Prime crepe nel fronte per fermare Le Pen Macron trema per il tracollo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il Rassemblement National a caccia della maggioranza assoluta, ma inizia a delinearsi più chiaramente lo 'sbarramento' delle forze di sinistra e di centro per impedire all'esdestra di conquistare l'Assemblea nazionale. All'indomani del primo turno delle elezioni legislative in Francia, dopo il boom del RN, la partita si gioca nei collegi dove i candidati del NuovoPopolare e quelliisti possono trovare un'intesa su accordi di desistenza. Secondo Le Monde sono già circa 170 i candidati che sono passati al secondo turno delle elezioni legislative ma che si sono ritirati per fare 'barrage' contro i candidati del Rassemblement National. Il conteggio del giornale indica che 122 candidati che si sono ritirati sono della sinistra del Nuovopopolare, 46 del bloccoista e uno dei Repubblicani.