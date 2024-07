Palio di Siena cresce l’attesa | il Nicchio concede il bis nella quarta prova

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024)– Vigilia di ansia e di attesa in terra senese in vista deldi domani (2 luglio). Fra ieri sera e questa mattina si sono svolte altre due prove in piazza del Campo. E in quella di questa mattina c’è stato il bis del, che già si era aggiudicato la primaserata di ieri il successo era andato all’Onda con il cavallo Tabacco e il fantino Carlo Sanna detto Brigante. Stamattina il successo del cavallo Akida e il fantino Elias Mannucci detto Turbine che fa aumentare l’entusiasmo della Contrada Capitana. Il Comune, intanto, ha reso noto i nomi di alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico per assistere al corteo storico e alla carriera. Fra gli ospiti che hanno dato conferma ci saranno il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il sottosegretario all’editoria, Alberto Barachini, l’onorevole Giovanni Donzelli, l’ambasciatore Usa Jack Markell, il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, il direttore dell’Agenzia dogane e monopoli, Roberto Alesse, l’ambasciatore della Croazia, Jasen Mesic, l’ambasciatore di Spagna, Miguel Angel Fernandez Palacios, l’ambasciatore alla Presidenza del consiglio, Marcello Apicella, il direttore ippica del Masaf, Remo Chiodi e lo scrittore indiano Amitav Ghosh.