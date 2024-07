Novità sull’affare Spinazzola | spunta un dubbio in casa Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da diversi giorni, ilha messo gli occhi su Leonardoper rinforzare l’out mancino. Ininizia ad emergere qualchesul terzino italiano. Inproseguono le trattative di mercato, con il DS Manna pronto a finalizzare i primi colpi in entrata. Tra questi potrebbe esserci Leonardo, appena svincolatosi dalla Roma. Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo sul contratto, e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Unperò starebbe rallentando l’affondo del, si riflette su: unattanaglia gli azzurri Nel corso delle ultime settimane, ilha iniziato a guardare con particolare attenzione alla situazione di Leonardo. Il terzino italiano non ha rinnovato il proprio contratto dalla Roma, e da oggi fa parte ufficialmente degli svincolati.