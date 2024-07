Naomi Campbell | una diva in mostra a Londra

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 1 luglio 2024) Life&People.it La venere nera che non passa mai di moda, in esposizione proprio come la sua antesignana dipinta dal maestro Botticelli. Unadal 22 giugno al 6 aprile 2025 dedicata alla, universalmente riconosciuta come la regina delle passerelle e stabilmente nel novero delle donne più attraenti del mondo. La supermodel, che nella sua carriera ha accumulato un patrimonio di oltre 60 milioni di dollari, oggi ripercorre tutte le tappe della sua fortunatissima storia con una retrospettiva dei suoi look più iconici inal Victoria & Albert museum di, esposizione che ha già registrato diversi sold out guadagnandosi il plauso di pubblico e critica.da poco ha compiuto 54 anni,portati sempre con grazia e immarcescibile sensualità.