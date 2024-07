Maltempo in Piemonte | frane e evacuazioni colpite le valli del Torinese

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)inlealpine del. Critica la situazione a Cognealle prese con il: le forti piogge delle ultime ore hanno provocatoe esondazioni, costringendo all’evacuazione di diverse località nelledel. Le zone piùsono l’alta Valle Orco, dove duehanno isolato i centri abitati di Noasca e Ceresole Reale. La strada provinciale 460 del Gran Paradiso è stata chiusa per precauzione. A Locana, 37 persone sono state evacuate da un ristorante rimasto isolato a causa di una frana, mentre a Chialamberto un intero condominio è stato sgomberato per rischio esondazione. Interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari anche in pianura, dove si sono verificati allagamenti.