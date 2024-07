L’Oca non si nasconde Tittia è da noi per vincere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) di Laura Valdesi SIENA "Tornain Fontebranda? L’avevo dichiarato prima del Palio che Giovanni era una delle opzioni, se avessimo avuto un buon cavallo. E’ stato così e lui non ha tentennato a venire nel", svela il capitano Stefano Bernardini. Che accoppiata è, dunque, quella frae Veranu? In questo caso un fantino esperto su un cavallo esperto. "Un cavallo esperto e un fantino, modestia a parte, che sotto il profilo della forma psico-fisica è il migliore. Poi, come si sa, il palio è particolare, staremo a vedere. Siamo molto contenti, naturalmente". Un ritorno dopo tre Palii vinti e l’ultima volta con il giubbetto di Fontebranda nel 2018 su Porto Alabe. Da tantovoleva riformare questa accoppiata. "Come ho sempre detto, se Giovanni aveva voglia di indossare il nostro giubbetto, la strada era aperta.