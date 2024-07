Lautaro Martinez scatenato in Copa América! Scaloni pensa alla titolarità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) InAmerica, l’Argentina sta vivendo un momento di splendore, e al centro di questo successo c’è, capocannoniere del torneo e paradossalmente mai titolare se non nell’ultima sfida col Perù, dove ha realizzato una doppietta personale. Dopo questa partita,dovrà inevitabilmente prenderlo in considerazione. BOMBER PURO – Dopo aver iniziato le prime due partite come riserva,ha dimostrato il suo valore ogni volta che è stato chiamato in causa, segnando in entrambe le occasioni. Ma è stata la doppietta contro il Perù a cementare il suo status: con quattro gol in tre partite,si è preso la scena, costringendo il CT Lionela rivedere le sue scelte per il resto del torneo. Le prime due uscite dell’Argentina inAmerica avevano vistopartire dpanchina, ma ogni volta che è entrato, ha lasciato il segno.