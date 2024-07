Italia flop Euro 2024 | ecco come si disperde il poco talento del nostro calcio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024)è possibile che un movimento calcistico all'avanguardia nelle competizioni giovanili non giochi un Mondiale dal 2014? E sia uscito con disonore dall'peo di Germania rinunciando a difendere il titolo conquistato a Wembley solo tre anni fa? Che non giochi una sfida mondiale ad eliminazione diretta dalla finale di Berlino 2006? Soprattutto: di chi è la colpa della dispersione delnel passaggio finale dall'allevamento alla produzione? Detto che ildell'peo è stato prima di tutto una questione di errori di chi ha gestito la nazionale nel mese di preparazione e poi in Germania (scarsa condizione fisica, confusione tattica, giocatoriparalizzati da caos e paura), il dibattito è tornato a spostarsi sulla progressiva perdita di competitività del