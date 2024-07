Inter Betsson Sport è lo sponsor di maglia | ufficiale l’accordo quadriennale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milano, 1 luglio 2024 – Dopo le anticipazioni social dei giorni scorsi, con una serie di video che preannunciavano l'accordo già firmato diverse settimane fa,hanno ufficializzato oggi la partnershipgrazie alla quale la piattaforma sarà il nuovo Official Main Partner dei nerazzurri. Le anticipazioni arrivate dal sito Opaleak nella settimana passata, riguardanti i tre kit della squadra per la stagione 2024-25, non vedevano ancora la presenza delloal centro della. Ci sarà, appunto, così come saranno presenti lotecnico Nike e il nuovo simbolo con le due stelle, a testimoniare i venti scudetti appena raggiunti. Economicamente, è il più importante accordo per lodinella storia del club nerazzurro.