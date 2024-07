Innovazione e flessibilità | le nuove strade per crescere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) BIAGIO COSTANTINI è l’amministratore delegato di Zignago Vetro, una società che affonda le sue radici nella storia dell’imprenditoria italiana del secondo dopoguerra. Nasce infatti negli anni Cinquanta, per volontà di Gaetano Marzotto, e nei decenni cresce senza perdere di vista l’amore per il territorio e per le cose belle. Oggie sostenibilità sono i fari della produzione e dello sviluppo di questa realtà imprenditoriale, nella quale lavorano oltre 2.800 persone. "Nel 2023 abbiamo registrato un’importante crescita dei ricavi, dell’Ebitda e dell’utile netto, oltre ad una generazione di cassa sostenuta e a un calo dell’indebitamento finanziario netto", racconta Costantini. Con 700 milioni di ricavi nel 2023, la società è solida e punta al futuro.