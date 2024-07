Highlander | le riprese del reboot partiranno all’inizio del 2025

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo tante speculazioni, notizie confermate e anticipazioni, lo sviluppol del chiaccheratodiè pronto a partire. A parlare dell’inizio delleè stato in questi giorni il regista Chad Stahelski, ospite al Mediterranean Film Festival di Malta. Intervistato sull’argomento (via Empire), il regista ha affermato che l’inizio delleda gennaio. “Lunedì andrò in Scozia per fare la ricerca finale della location.” Stahelski ha poi parlato del livello di spettacolo che porterà in sala col suo, con particolare attenzione per gli scontri con la spada, iconici nell’iconico film con Christopher Lambert. “Abbiamo le persone giuste, abbiamo il cast giusto, abbiamo gli allenatori giusti. Quindi si tratta di come mettere tutto insieme e renderlo qualcosa di nuovo.