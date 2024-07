Hellboy | The Crooked Man il teaser trailer del nuovo film

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 1 luglio 2024) Entertainment Weekly quest’oggi ha offerto un primissimo sguardo esclusivo a: TheMan, l’ennesima trasposizione dei fumetti di Mike Mignolia. Le prime immagini delconfermano le dimensioni della produzione (non da classico blockbuster come accaduto per le due trasposizioni fino ad oggi realizzate) ma anche il target adulto voluto dallo stesso Mike Mignolia, qui impegnato, oltre che come produttore, anche come sceneggiatore. Come noto,: TheMan è ambientato negli anni cinquanta e vede un giovane(Jack Kesi) impegnato nel difendere un villaggio degli Appalachi daMan, un demone che sta raccogliendo anime per il Diavolo. Illo scorso anno è stato acquisito da Ketchup Entertainment che ne gestirà la distribuzione negli USA (qui la notizia).