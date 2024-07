Global Gateway e Piano Mattei rotta verso Sud | focus di Merita e Mef nella sede di Unioncamere a Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024)Sud,: è il titolo del convegno di Fondazionee Matching Energies Foundation realizzato in collaborazione conin programma domani, martedì 2 luglio, a partire dalle 10, in Piazza Sallustio 21,. L’appuntamento, dedicato alle prospettive aperte dal, il nuovodi investimenti europei per lo sviluppo delle infrastrutture tangibili e intangibili nei Paesi meno sviluppati, e dal, il programma strategico lanciato dal Governo italiano per per sviluppare la cooperazione tra l’Italia e gli Stati africani:, vedrà la partecipazione, tra gli altri, del viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.