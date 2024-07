Fulminacci al via l’Infinito +1 tour estivo il calendario completo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024)è pronto a partire con il suo Infinito +1, che lo vedrà calcare i palchi dei principali festival Dopo il grande successo delle 9 date nei club e dell’evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma, che hanno registrato il tutto esaurito,è pronto a partire con il suo Infinito +1, che lo vedrà calcare i palchi dei principali festival di tutta la penisola. Al via il 3 luglio dal Festival Acieloaperto di San Mauro Pascoli (FC) e si concluderà, dopo una grande festa il 5 settembre al Carroponte a Milano, il 14 settembre a Trento. Il concerto previsto per il 20 luglio a San Leucio (CE) cambia venue e si sposta al Caserta Summer Festival di Caserta. Un percorso graduale e senza bruciare tappe quello dell’artista romano, che, arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno, passo dopo passo, è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica.