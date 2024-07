Degrado in via Muzzioli | Il nostro palazzo è diventato una base per droga e prostitute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un via vai continuo, notte e giorno. Stranieri,, spacciatori e sconosciuti di vario genere che, dai giardini Ducali, si introducono direttamente nel. Continui furti nei garage che, spesso, diventano deposito incontrollato di biciclette rubate e spaccio. Sono esausti i residenti del ‘ne’ di viadove, da oltre un anno, denunciano una situazione di estremoe pericolosità. Situazione che sarebbe per lo più legata all’arrivo, nel condominio, di una residente che utilizzerebbe l’edificio e il proprio appartamento per svariati traffici illeciti. Nel corso dei mesi sono stati depositati una serie di esposti alle forze dell’ordine e a breve sarà recapitata al sindaco una lettera con relativa raccolta firme di inquilini esasperati che chiedono immediate soluzioni.