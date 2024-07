Cina | completa piu’ grande base di stoccaggio GNL del Paese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nanchino, 01 lug – (Xinhua) – Una filiale della China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) hato la costruzione delladidi GNL della, con l’obiettivo di garantire la sicurezza energetica e sostenere la crescita verde nella cintura economica del fiume Yangtze. Lanella citta’ di Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, dispone di un gruppo di serbatoi di gas con una capacita’ complessiva didel materiale pari a 2,5 milioni di metri cubi, ha dichiarato la societa’. In particolare dispone di quattro serbatoi con una capacita’ di 220.000 metri cubi ciascuno, e di sei serbatoigrandi ognuno da 270.000 metri cubi. Li Feng, vice presidente di CNOOC Gas and Power Group, ha dichiarato che lae’ collegata ai principali gasdotti dele fornisce l’approvvigionamento a province come Jiangsu, Henan, Anhui e Shandong.